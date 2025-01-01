В Перми арестовали организатора концерта в поддержку группы «Стоптайм» Поделиться Твитнуть

Екатерину Осташеву, жительницу Перми, которая организовала концерт в поддержку группы «Стоптайм», Ленинский районный суд города отправил под административный арест на 15 суток за неповиновение требованиям полиции. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на суд.

«По ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному требованию сотрудника полиции) Екатерине Осташевой назначено наказание в виде 15 суток административного ареста», — сообщила представитель суда, не раскрывая подробностей инцидента.

Ранее Ленинский районный суд Перми также назначил Осташевой 60 часов обязательных работ. Это решение было принято 6 ноября по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка).

Напомним, 22 октября Екатерина Осташева организовала на эспланаде в центре Перми массовое мероприятие, которое было проведено в поддержку группы «Стоптайм». Вину девушка не признала.

