Пансионат «Долголетие» под Пермью выставили на продажу Ранее руководство учреждения обвинили в смерти пациентов

В д. Протасы Пермского муниципального округа продаётся пансионат «Долголетие». Цена объекта — 139 млн руб. Объявление опубликовано на сайте «Авито».

В описании указано, что гостиничный комплекс содержит 50 номеров, свой земельный участок площадью 1,8 га со свободным пространством, которое можно застроить. Кроме того, в профилактории есть столовая, многофункциональные пространства, газовая котельная, очистные сооружения. В здании выполнен ремонт, проведены все коммуникации.

«Уникальный шанс для инвесторов и предпринимателей! Идеально под реабилитацию, оздоровительный центр, медицинский центр, гостиницу, пункт временного проживания. Все документы в порядке — быстрый переход прав собственности. Объект полностью готов к работе — не упустите возможность стать владельцем бизнеса с быстрой окупаемостью», — написано в объявлении.

Напомним, в конце октября родственники пенсионеров из пансионата «Долголетие» в Протасах обвинили персонал в ненадлежащем исполнении обязанностей и халатности, из-за чего в учреждении скончались их близкие. Деятельность пансионата была приостановлена решением суда по требованию прокуратуры. В ноябре управляющая компания сменила руководителя.

ООО «Долголетие» было зарегистрировано в 2020 году в Новосибирске как ООО «Ремели». Основной вид деятельности — уход за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания. В 2021 году владельцы организации сменились, ими стали Артём Романенко, Анна Рыбалова и Сергей Сиренев. После выхода Романенко из состава учредителей юрлицо сменило название.

