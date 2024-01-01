Алёна Бронникова Управляющая пансионатом «Долголетие» под Пермью организация сменила руководство Деятельность учреждения приостановлена Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

Компания, которая управляет пансионатом «Долголетие» в Протасах Пермского муниципального округа, 11 ноября сменила руководителя. Об этом свидетельствуют данные в выписке ЕГРЮЛ. Вместо Ирины Илькаевой на должность генерального директора назначена Олеся Бардакова.

Согласно открытым данным, Ирина Илькаева с 2011 по 2021 год работала заведующей детского сада № 18 города Белово в Кемеровской области, до 2022 года являлась одним из учредителей ТСЖ «Энергетик» в Белово. ООО «Долголетие» она возглавляла с февраля 2022 года.

Олеся Бардакова была зарегистрирована в Перми как ИП для ведения деятельности по розничной торговле в специализированных магазинах (ИП было ликвидировано в 2013 году). Также с 2011 по 2017 год она руководила воткинским ООО «Кама», которое занималось арендой и управлением недвижимостью.

ООО «Долголетие» было зарегистрировано в 2020 году в Новосибирске как ООО «Ремели». Основной вид деятельности — уход за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания. Среднесписочная численность работников — один человек. Уставный капитал — 76,9 тыс. руб. Выручка по итогам 2023 года составила 1,3 млн руб., чистая прибыль — 591 тыс. руб.

В 2021 году учредителями организации стали Артём Романенко, Анна Рыбалова и Сергей Сиренев. Романенко является также владельцем двух действующих компаний в Новокузнецке: по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания ООО «Здоровье-НК» и ООО «МЦ «Здоровье», ведущего деятельность больничных организаций. В августе прошлого года Романенко вышел из состава учредителей «Ремели», а в сентябре юрлицо сменило название.

Судя по информации на официальном сайте, сеть пансионатов «Долголетие» представлена также в Барнауле, Красноярске, Новокузнецке, Новосибирске и Омске.

Напомним, в конце октября родственники пенсионеров «Долголетия» в Протасах обвинили персонал пансионата в ненадлежащем исполнении обязанностей и халатности, из-за чего скончались их близкие. Деятельность учреждения была приостановлена решением суда по требованию прокуратуры.

Управляющую пермским пансионатом задержали 7 ноября. Следователи краевого СК предъявили ей обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, что привело по неосторожности к летальному исходу нескольких человек). Суд решил оставить её на время следствия на свободе, запретив общаться с потерпевшими и сотрудниками и пользоваться средствами связи.

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