Движение поездов после пожара на границе Прикамья полностью восстановлено Второй путь открыли 21 ноября

РЖД

Движение поездов на перегоне Шамары—Кордон, на границе Прикамья и Свердловской области, восстановили полностью. Как сообщает СвЖД, 21 ноября был открыт второй путь, и теперь движение осуществляется по обоим путям в штатном режиме.

«В настоящий момент движение поездов осуществляется по двум путям в штатном режиме. Компания принимает все необходимые меры для сокращения времени задержки поездов и скорейшего введения их в график», — рассказали в пресс-службе СвЖД.

Напомним, возгорание вагонов-цистерн на границе Прикамья и Свердловской области началось 19 ноября в 17:47, ликвидировать его удалось только 20 ноября в 01:23. По данным СвЖД, в результате происшествия пострадавших нет, возгорания лесного массива не зафиксировано. При этом было повреждено 400 м контактной сети и ж/д пути в обоих направлениях, а также железобетонный мост.

После пожара маршруты пассажирских поездов и электричек, следующих через участок Кунгур—Екатеринбург Сортировочный, были изменены и направлены через станции Калино, Чусовскую и Нижний Тагил. Вечером 20 ноября, в 19:45, было восстановлено движение поездов по одному из путей. Поезда следовали по временному графику в реверсивном режиме.

