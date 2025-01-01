Движение поездов на перегоне у границы Прикамья и Свердловской области возобновлено Речь об участке железной дороги, где горели цистерны Поделиться Твитнуть

РЖД

Движение поездов на участке Шамары—Кордон Свердловской железной дороги возобновлено, сообщили в РЖД.

Вечером 20 ноября, в 19:45 по местному времени, на участке Шамары—Кордон Свердловской железной дороги было восстановлено движение поездов по одному из путей. Поезда пока следуют по временному графику в реверсивном режиме. Первым по восстановленному пути отправился пассажирский поезд №86 Москва—Серов, который прибыл на место в 20:28 (местное время). Работы по восстановлению движения на втором пути продолжаются.

Напомним, возгорание цистерн на границе Прикамья и Свердловской области началось 19 ноября в 17:47, оно было полностью ликвидировано только 20 ноября в 01:23. По данным СвЖД, в результате происшествия пострадавших нет, возгорания лесного массива не зафиксировано. При этом было повреждено 400 м контактной сети и ж/д пути в обоих направлениях, а также железобетонный мост. Согласно уточнённым данным, на месте происшествия произошло возгорание и сход девяти вагонов-цистерн с газовым конденсатом грузового поезда. Уцелевшие цистерны были отбуксированы в Пермский край на ст. Кордон.

Причины случившегося устанавливаются.

После пожара маршруты пассажирских поездов и электричек, следующих через участок Кунгур—Екатеринбург Сортировочный, были изменены и направлены через станции Калино, Чусовскую и Нижний Тагил. Задержка некоторых пассажирских поездов превысила восемь часов.

