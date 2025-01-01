В Перми продаются помещения ресторана «Кама» и ночного клуба Объекты расположены в историческом здании на Сибирской Поделиться Твитнуть

В историческом здании на ул. Сибирской, 25 в Перми на продажу выставлены два объекта под общественное питание. Как указано в объявлении на сайте «Авито», помещения продаются от собственника.

В одном из объявлений на продажу выставлены помещения первого этажа площадью 530 кв. м, занятые арендатором под ресторан и ночной клуб. Стоимость квадратного метра составляет 200 тыс. руб., или 106 млн руб. в целом.

Во втором объявлении указано, что площадку размером 1,1 тыс. кв. м занимает арендатор под ресторан, согласно фотографии, сопровождающей публикацию, речь идёт о ресторане «Кама». Цена за один квадратный метр составляет 150 тыс. руб., или 165 млн руб. за весь объект.

Компания, опубликовавшая данные объявления, разместила также предложения об аренде нескольких помещений на Сибирской, 25 и Куйбышева, 31. На Сибирской предлагается арендовать помещение свободного назначения в 130 кв. м за 117 тыс. руб. в месяц под производство или склад. На Куйбышева сдаются помещения на втором этаже ресторана «Нева» (900 кв. м, 630 тыс. руб. в месяц), столовой «Ля буфет» (490 кв. м за 651,7 тыс. руб. в месяц) и под кейтеринг — 100 руб. за услугу.

Здание по ул. Сибирской, 25 является объектом культурного наследия «Палаты Е.И. Любимовой». На картах «2ГИС» указано, что в нём сейчас работают винотека Wine25, танцевальный караоке-бар «Баритон», ресторан «Кама» и дизайн-бюро Оксаны Курапиной. В прошлом году сообщалось, что здесь на первом и цокольном этажах сын экс-главы Перми Егор Дёмкин собирается открыть собственные ресторан и бар, для этого было зарегистрировано ООО «Гастро 25». Однако в июле 2025 года, по данным Checko, директором стал соучредитель Дмитрий Литвин, который с ноября остался единственным бенефициаром общества.

Часть помещений в здании также принадлежит ООО «Скайс», занимающееся арендой и управлением недвижимым имуществом. Учредителями являются совладельцы «Камкабеля»: Рифхат Ибрагимов, Сергей Кущенко, Владимир Шарыгин и Владимир Плотников. В данный момент юридическое лицо находится в процессе уменьшения уставного капитала, который сейчас составляет почти 12,4 млн руб. Прошлый год ООО завершило с убытком в 11,5 млн руб. Одной из дочерних организаций является ООО «Амак», зарегистрированное на ул. Куйбышева, 31, которое ведёт деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, по итогам 2024 года у компании также сложился убыток в 96 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.