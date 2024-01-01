С исторического здания в центре Перми требуют убрать вывески и рекламу Суд рассмотрит иск в июле Поделиться Твитнуть

В Перми с исторического здания по ул. Сибирской, 25, признанного объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения — ансамбля «Палаты Е.И. Любимовой (2 здания — контора, ресторан)», требуют убрать вывески и рекламу. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Государственная инспекция по охране ОКН Пермского края 22 апреля обратилась в Арбитражный суд с соответствующим иском к компании ООО «Скайс», владеющей частью помещений по данному адресу. В качестве третьих лиц привлечены ООО «МариДэн» и зарегистрированные по тому же адресу на ул. Сибирской ООО «Вокруг шум» и ООО «Норд-Р».

Ведомство потребовало возложить на «Скайс» обязанность демонтировать вывески, рекламу, наклейки с остеклённых частей дверей и афишу концертов с оконного проёма. В случае неисполнения решения суда в течение трёх дней взыскать с ответчика неустойку.

В материалах дела сообщается, что в мае суд провёл предварительное заседание. Судебное разбирательство назначено на 11 июля.

Как пояснили «Коммерсантъ-Прикамье» в госинспекции, несогласованные в соответствии с законодательством об охране ОКН вывески должны быть демонтированы. Проекты размещения на памятниках архитектуры вывесок, которые не относятся к информационным надписям и обозначениям, обязательно должны проходить согласование с ведомством. Их установка запрещается в оконных проёмах, на витринах, архитектурных деталях и декоративных элементах таких зданий.

Согласно «2ГИС», в здании на ул. Сибирской размещаются винотека Wine25, караоке-бар «Баритон», ресторан-клуб «Кама&space jam», ресторан «Мама Кама», интерьерный салон и пр. По данным сайта checko.ru, ООО «Скайс» зарегистрировано в 1993 году. Компания занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Учредителями являются совладельцы "Камкабеля": Рифхат Ибрагимов, Сергей Кущенко, Владимир Шарыгин и Владимир Плотников.

Ранее краевая Инспекция по охране ОКН также подала иск к пермскому кафе «Гости», которое размещается по ул. Куйбышева, 7, в здании памятника градостроительства и архитектуры «Доходный дом Камчатова». Ведомство потребовало обязать владельцев точки общепита снять вывески с фасада, так как они портят вид памятника архитектуры.

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