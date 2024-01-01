От владельцев кафе «Гости» в Перми потребовали снять вывески Они портят вид здания памятника архитектуры Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

Инспекцией по охране объектов культурного наследия Пермского края подано исковое заявление в Арбитражный суд к пермскому кафе «Гости». Оно размещается по ул. Куйбышева, 7, в здании памятника градостроительства и архитектуры «Доходный дом Камчатова». Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

В материалах дела указано, что истец требует обязать владельцев точки общепита снять вывески «Гости раrtу rооm» с северного фасада здания: над аркой и на двухэтажной части здания по ул. Куйбышева, 7, внутри двора на уровне второго этажа. Они портят вид памятника архитектуры.

Если суд удовлетворит иск, а бизнесмены в установленный срок его не исполнят, инспекция просит взыскивать с кафе по 5 тыс. руб. за каждый день в первые семь дней просрочки, а дальше по 10 тыс. руб. ежедневно.

Суд принял исковое заявление инспекции. Дата рассмотрения пока не назначена.

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