Сын экс-главы Перми собирается открыть в городе ресторан и бар В проекты он инвестирует 25 млн рублей Поделиться Твитнуть

Гастроужин с Егором Демкиным / фото: ВК/Wine25

Сын экс-мэра Перми Алексея Дёмкина, Егор Дёмкин, планирует открыть два гастрономических заведения в помещении ресторане «Кама». В их числе будет ресторан, ориентированный на сбалансированное и здоровое питание, а также бар с живой музыкой. Инвестиции в проекты превысят 25 млн руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

В июле в Перми было зарегистрировано ООО «Гастро 25», где Егору Дёмкину принадлежит 51% акций, и он занимает должность генерального директора. Остальные 49% принадлежат бизнесмену Дмитрию Литвину. Основным направлением деятельности компании названо владение ресторанами и услуги по доставке еды.

Егор Дёмкин отметил в интервью изданию, что оба проекта будут расположены в историческом здании на ул. Сибирской, 25: ресторан — на первом этаже, а бар — в цоколе. Он отметил нехватку в Перми заведений, предлагающих здоровую пищу в ресторане. Ценовой сегмент заведений будет выше среднего из-за высоких арендных ставок и значительных вложений — финансовых и идейных.

Напомним, сейчас в здании на ул. Сибирской, 25 работают винотека Wine25, караоке-бар «Баритон», ресторан-клуб «Кама & Space Jam», ресторан «Мама Кама» и другие заведения, с которыми Егор ранее сотрудничал как шеф-повар.

Известно, что Егор Дёмкин обучался ресторанному менеджменту и кулинарии в Швейцарии, после чего сообщил в соцсетях, что решил вернуться в Пермь.

Егор Демкин — средний сын экс-главы Перми Алексея Демкина, который занимал пост градоначальника с 2020 по 2023 год. После отставки он был назначен вице-премьером регионального правительства. Позже он покинул пост из-за резонансной видеозаписи, которую в соцсетях опубликовал его старший сын Илья

В ролике молодой человек рассказал, что многие люди часто спрашивают его, не хочет ли он вернуться в Пермь. Сын чиновника показал кадры с пальмами и голубым небом, сообщив, что именно так выглядит его утро и задал риторический вопрос: «На хрена мне Пермь?». Позднее эту запись прокомментировал режиссёр Никита Михалков.

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