Алёна Бронникова Совет по топонимике рассмотрит предложение назвать сквер в центре Перми Покровским Название присвоят скверу у Театра-Театра Поделиться Твитнуть

Фото: портал Управляем вместе

В Общественный совет по топонимике Перми поступило предложение о наименовании сквера за Театром-Театром Покровским. Он находится в границах улиц Ленина, Крисанова, Петропавловской и Борчанинова. Инициатива принадлежит Пермской епархии русской православной церкви.

«Для рассмотрения Общественным советом по топонимике при Главе города Перми поступило инициативное предложение религиозной организации «Пермская епархия русской православной церкви (Московский патриархат)» о присвоении скверу в 64 квартале эспланады наименования «Сквер Покровский»», — сообщается в документе на сайте администрации Перми.

Напомним, ранее сквер предлагали назвать Вишнёвым садом. Власти провели голосование, по итогам которого было решено присвоить скверу название Покровский. За этот вариант проголосовало наибольшее число жителей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.