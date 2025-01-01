Алёна Бронникова Сквер в центре Перми предложили назвать Вишнёвым садом Инициативу рассмотрят на совете по топонимике Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми предложили присвоить скверу в центре города наименование «Вишнёвый сад». Инициатива поступила в городской департамент культуры и молодёжной политики. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте мэрии.

Речь идёт о сквере, который находится в 64-м квартале эспланады, у Театра-Театра — между улицами Ленина, Крисанова, Петропавловской и Борчанинова. Предложение предлагается рассмотреть на Общественном совете по топонимике при Главе города Перми. Жители могут направить в департамент свои мнения по данному поводу.

Ранее также стало известно, что в 2025 году в границах 64-го квартала эспланады проведут работы по благоустройству, в рамках которого запланировано новое освещение, пешеходные дорожки, дополнительная живая изгородь и цветники. Здесь появятся небольшая уличная сцена, входная П-образная арка, новые скамейки и парклеты.

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