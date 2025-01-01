В Перми за Театром-Театром появится уличная сцена Благоустройство территории запланировано в 2025 году Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал "Пермь. Всё реально!"

Работы по благоустройству 64-го квартала эспланады в Перми запланированы в 2025 году. Об этом сообщает проект «Пермь. Всё реально!».

На территории между Театром-Театром и ул. Крисанова установят новое освещение и обустроят пешеходные дорожки, высадят дополнительную живую изгородь и цветники. Здесь появятся небольшая уличная сцена, выполненная из террасной доски, входная П-образная арка, новые скамейки и парклеты — модульные места для отдыха с навесами, сиденьями и столиками.

Фото: telegram-канал "Пермь. Всё реально!"

Кроме того, власти намерены к лету выполнить благоустройство Аллеи памяти на ул. Екатерининской, сада им. Любимова на пересечении улиц 25-го Октября и Луначарского и сквера журналистов на ул. Уинской.

О планах краевого правительства по обновлению площадки за Театром-Театром в Перми «Новый компаньон» писал в мае 2023 года.

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