Елена Синица Еще один квартал эспланады в Перми могут благоустроить Речь идет о территории между Театром — Театром и ул. Крисанова Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Жителям Перми предложили выбрать приоритетный проект благоустройства на 2024 год. Проголосовать жители города могут за благоустройство сквера в 64 квартале эспланады, долины реки Данилиха и парка культуры и отдыха в Кировском районе. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«С помощью онлайн-голосования граждане могут высказать свое мнение и определить приоритетные направления развития общественных пространств, на которые в первую очередь должны обратить внимание краевые и муниципальные власти», — отмечал глава региона Дмитрий Махонин.

Как рассказали в министерстве ЖКХ Прикамья, в случае с кварталом эспланады (территория между Театром — Театром и ул. Крисанова), хотят обустроить дорожки и площадки, установить бортовой камень, малые архитектурные формы, заняться озеленением территории.

Кроме того, на месте неблагоустроенного пространства может быть организован амфитеатр, выставочные модули, кафе и многое другое.





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