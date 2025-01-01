Благоустройство четырёх скверов в Перми оценили в 376,5 млн рублей Все ремонтные работы должны быть выполнены до 30 сентября Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Муниципальное казённое учреждение «Содержание объектов благоустройства» объявило конкурс для выбора компании, которая выполнит работы по благоустройству четырёх скверов в центральной части Перми в рамках программы создания современной городской среды. Предельная стоимость контракта установлена в 376 536 290,45 руб. Приём заявок завершится 15 апреля. Информация о торгах размещена на сайте государственных закупок.

В Ленинском районе запланировано обновление сквера «Аллея памяти на ул. Екатерининской», расположенного вдоль домов по ул. Екатерининской, 162 и 166, Сада им. Любимова, находящегося на пересечении улиц 25-го Октября и Луначарского, а также сквера в 64-м квартале эспланады, ограниченного улицами Крисанова, Ленина, Петропавловской и зданием театра «Театр-Театр». В Мотовилихинском районе необходимо провести работы в Сквере журналистов на ул. Уинской, между улицами Пушкарской и Юрша (по чётной стороне).

В обязанности подрядчика входит замена дорожного покрытия и площадок, установка плитки и резинового покрытия, покраска существующих элементов, размещение малых архитектурных форм, укладка рулонного газона, а также посадка многолетних цветов, деревьев и кустарников.

Все ремонтные работы должны быть выполнены с 1 мая по 30 сентября 2025 года.

Итоги конкурса будут подведены 18 апреля.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.