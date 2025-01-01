Благоустройство четырёх скверов в Перми оценили в 376,5 млн рублей
Все ремонтные работы должны быть выполнены до 30 сентября
Муниципальное казённое учреждение «Содержание объектов благоустройства» объявило конкурс для выбора компании, которая выполнит работы по благоустройству четырёх скверов в центральной части Перми в рамках программы создания современной городской среды. Предельная стоимость контракта установлена в 376 536 290,45 руб. Приём заявок завершится 15 апреля. Информация о торгах размещена на сайте государственных закупок.
В Ленинском районе запланировано обновление сквера «Аллея памяти на ул. Екатерининской», расположенного вдоль домов по ул. Екатерининской, 162 и 166, Сада им. Любимова, находящегося на пересечении улиц 25-го Октября и Луначарского, а также сквера в 64-м квартале эспланады, ограниченного улицами Крисанова, Ленина, Петропавловской и зданием театра «Театр-Театр». В Мотовилихинском районе необходимо провести работы в Сквере журналистов на ул. Уинской, между улицами Пушкарской и Юрша (по чётной стороне).
В обязанности подрядчика входит замена дорожного покрытия и площадок, установка плитки и резинового покрытия, покраска существующих элементов, размещение малых архитектурных форм, укладка рулонного газона, а также посадка многолетних цветов, деревьев и кустарников.
Все ремонтные работы должны быть выполнены с 1 мая по 30 сентября 2025 года.
Итоги конкурса будут подведены 18 апреля.
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