Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В 2026 году Пермский край привлечёт на финансирование культуры 362 млн рублей В Коми-Пермяцком округе появится новое здание Детской школы искусств

Константин Долгановский

Как сообщила на заседании правительства Пермского края министр культуры региона Алла Платонова, в 2026 году в рамках подпроекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» Пермский край привлечёт 362,3 млн руб. на модернизацию культурных учреждений. В нынешнем году на эти же цели было привлечено 98,7 млн руб.

«Новый компаньон» уже сообщал, что в эту сумму входит организация детских культурно-просветительских центров в Перми и Оханске, а также переоборудование и ремонт четырёх муниципальных музеев.

Кроме того, на 2026 год запланировано завершение ремонта камерного театра «Доминанта» в Губахе, а до 2027 года должен пройти капитальный ремонт в Доме культуры посёлка Ныроб Чердынского округа.

В здании бывшего Дома пионеров, где расположена «Доминанта», заменены системы электроснабжения, водоснабжения и отопления, установлены новые светильники, в настоящее время реставрируется лепнина в фойе и проводится окраска стен. Уже 25 ноября в здании театра пройдет фестиваль «Камский», после чего ремонт возобновится и в начале следующего года будет завершён.

В ныробском ДК ремонт должен пройти во всём здании. Будут полностью обновлены кровля и инженерные системы.

В рамках нацпроекта будет также капитально отремонтирована детская театральная школа в Краснокамске. Это уникальное в масштабах Пермского края образовательное учреждение расположено в здании бывшего детского садика, рассчитанного на 120 воспитанников. В школе сейчас обучается 250 детей. В результате ремонта планируется создать современную технологичную образовательную среду с комфортными просторными помещениями, отвечающими всем современным требованиям к образовательной деятельности и санитарным нормам.

Новое здание детской школы искусств будет построено в с. Кочёво в Коми-Пермяцком округе. Как сообщила Алла Платонова, объект уже законтрактован, ведутся подготовительные работы в части технической документации, после чего начнутся строительно-монтажные работы.

Ещё одно направление финансирования в рамках национального проекта — новое оборудование для учреждений культуры. В 2026 году Пермский театр оперы и балета получит средства на новый цифровой микшерный пульт и лазерный проектор, а восемь детских школ искусств - на музыкальные инструменты, оборудование и литературу.

