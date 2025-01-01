Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В 2025 году кардинально обновятся четыре музея в Пермском крае В музеях Березников и Соликамска появится новое оборудование, а в Чайковском музее пройдёт капитальный ремонт Поделиться Твитнуть

На заседании правительства Пермского края 20 ноября глава краевого минкульта Алла Платонова подробно рассказала о развитии материальной части учреждений культуры в 2026 году в рамках национального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры».

Как уже писал «Новый компаньон», на оснащение трёх музеев — Березниковского историко-художественного музея им. И.Ф. Коновалова, Музея-заповедника «Сользавод» в Соликамске и Соликамского краеведческого музея — из бюджета Пермского края будет направлена субсидия в размере 19,6 млн руб.

Как пояснила Алла Платонова, это позволит обновить оборудование музеев.

Березниковский историко-художественный музей получит новое экспозиционное оборудование — витрины и подиумы; интерактивное сенсорное оборудование и информационное обеспечение для исторической экспозиции, в том числе интерактивный сенсорный стол, интерактивную сенсорную панель и интерактивный киоск. Обновится и оборудование для фондохранилища: появятся новые системы хранения документов и коллекций. Кроме прочего, закупается оборудование для создания нового музейного формата — открытых для посетителей фондов.

Музей-заповедник Сользавод в Боровске получит сенсорный стол с программным обеспечением и системы для хранения фондов.

Соликамский краеведческий музей получит оборудование для фондохранений, в том числе современные архивные стеллажи, усиленный стеллаж для скульптуры и специализированный шкаф для хранения тканей.

В 2025-м обновление уже прошло в Лысьвенском музее, где появились современные стеллажи, аудиогиды, интерактивный сенсорный киоск.

Чайковский историко-художественный музей, обладатель очень серьёзной коллекции живописи, получил в нынешнем году новую систему освещения и систему музейного климата, а также интерактивную панель. В следующем году Чайковский зайдёт в капремонт своего музея, по специально разработанному дизайн-проекту будут полностью обновлены гардеробы, фойе и экспозиционные залы. Таким образом, в Чайковском, где достаточно большой турпоток, музей получит новый вид, новое лицо и станет ещё более привлекательным для туристов.

