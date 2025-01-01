Алёна Бронникова На оснащение трёх музеев в Пермском крае в 2026 году направят 19 млн рублей Средства будут выделены из федерального и регионального бюджетов Поделиться Твитнуть

Правительство Прикамья подготовило постановление об утверждении распределения субсидий на техническое оснащение муниципальных музеев на 2026 год. Проект соответствующего документа был опубликован 14 ноября на официальном сайте.

Согласно представленной информации, общий объём субсидии составит 19,6 млн руб. Финансирование будет предусмотрено в региональном бюджете, с участием федеральных средств. Деньги направят на техническое оснащение трёх музеев.

В бюджет муниципального округа города Березники планируется направить 4,8 млн руб. для МАУК «Березниковский историко-художественный музей им. И.Ф. Коновалова». В бюджет Соликамского муниципального округа — 14,8 млн руб. Из них 2,6 млн — МАУК «Музей-заповедник «Сользавод», и 12,2 млн руб. МБУК «Соликамский краеведческий музей».

Постановление в данный момент не подписано. Оно вступит в силу со дня его официального опубликования, но не ранее дня вступления в силу закона «О бюджете Пермского края на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

Ранее «Новый компаньон» писал, что на создание семи модульных муниципальных библиотек в 2026 году в Прикамье планируется направить 70 млн руб. из регионального и федерального бюджетов.

