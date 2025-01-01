На создание семи современных библиотек в Прикамье направят 70 млн рублей Власти подготовили проект распределения субсидии на 2026 год Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На создание семи модульных муниципальных библиотек в 2026 году в Прикамье планируется направить 70 млн руб. из регионального и федерального бюджетов. Правительство края подготовило проект постановления, которым утверждается распределение субсидии.

Согласно документу, бюджеты Юрлинского и Еловского муниципальных округов получат по 15 млн руб. на развитие местных центральных библиотек. Остальные пять округов получат по 8 млн руб., в том числе: Пермь для создания современного пространства в библиотеке № 30, Губахинский муниципальный округ — для детской библиотеки в Гремячинске, Кунгурский муниципальный округ — для библиотеки в с. Плеханово, в Октябрьском муниципальном округе средства направят на развитие городской библиотеки в п. Сарс, в Пермском муниципальном округе — на библиотеку в п. Юго-Камском.

В данный момент проект не утверждён. Дата направления заключения — до 5 ноября, принявший орган — краевой минкульт. Контроль исполнения постановления будет возложен на заместителя председателя регионального правительства по вопросам образования, культуры и спорта Дмитрия Самойлова. Постановление вступит в силу со дня его подписания, но не ранее дня вступления в силу закона о бюджете Пермского края на 2026-2028 годы.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что за 2025 год в регионе по модельному стандарту были обновлены библиотеки в шести населенных пунктах: Перми, Неволино Кунгурского округа, Верещагино и в Чёрном, Половодово и Городище Соликамского округа. На создание модельных библиотек в рамках нацпроекта «Семья» в 2026 году Пермский край получил федеральную субсидию 67,2 млн руб.

