Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский край — лидер по созданию модельных библиотек Программа библиотечной модернизации подводит итоги 2025 года

Администрация Перми

В Пермском крае подводят итоги деятельности по созданию библиотек нового типа за 2025 год. Благодаря федеральной поддержке в рамках национального проекта «Семья» за год в регионе были обновлены по модельному стандарту библиотеки в шести насёленных пунктах: в Перми, в селе Неволино Кунгурского округа, в Верещагино и сразу в трёх сёлах Соликамского округа — Чёрное, Половодово и Городище.

Все эти библиотеки проходили строгий экспертный отбор и защищали индивидуальные проекты. Несмотря на то, что библиотеки модернизируются по общему модельному стандарту, в его конкретном приложении нет ничего стандартного — в каждом из проектов модернизации учитывается множество индивидуальных характеристик учреждения и его посетителей, каждая из библиотек находит собственные уникальные черты и возможности, чтобы выйти на новый уровень. Часто к разработке дизайна и функционала библиотек привлекают читателей и реализуют их идеи на практике.

Так, в Перми в этом году открылась первая модельная библиотека для молодёжи —библиотека №2 им. Н.В. Гоголя. Специализированные детские модельные библиотеки появились в Перми и Неволино.

Преобразование по модельному стандарту включает ремонт, обновление технической базы, пополнение книжного фонда. Во всех библиотеках появилась стильная мебель, удобные современные системы хранения книг и других печатных изданий, интерактивные технологи для читателей — интерактивный пол, сенсорные панели, 3D-очки, принтеры и многое другое. Важной частью преобразования является создание привлекательного дизайна помещений, тщательное зонирование: зоны для индивидуальной работы и спокойного чтения не пересекаются с зонами для мастер-классов и других массовых активностей.

Непременная задача при создании проекта модернизации — учёт потребностей всех групп посетителей и создание безбарьерной инклюзивной среды.

В преобразованных библиотеках создается партнерство с образовательными учреждениями, культурными организациями и бизнесом.

Результат модернизации библиотек — повышение посещаемости и вовлеченности населения в культурные и образовательные процессы. Роль библиотек принципиально меняется: они становятся важными медиацентрами и точками притяжения, создают новые возможности для общения, получения информации и освоения новых компетенций. Особенно важно это для небольших городов и сёл.

Руководство Пермского края понимает, как много дают библиотеки нового типа для личностного роста людей. Неслучайно программа «Модельная библиотека», которая открылась в рамках нацпроекта «Культура», продолжила свою деятельность в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

Пермский край входит в число лидеров в стране по созданию модельных библиотек. Благодаря региональной поддержке по инициативе губернатора Дмитрия Махонина учреждения нового поколения открываются быстрее, чем во многих других регионах.

В 2025 году Пермский край был отмечен за успехи в создании модельных библиотек на федеральном уровне. Награду «За успехи в создании модельных библиотек» во время Всероссийского стратегического форума получила директор библиотеки им. Горького Елена Сезёмина, руководитель проектного офиса по созданию модельных библиотек при Министерстве культуры Пермского края.

В 2026 году запланировано обновить библиотеки еще в семи населённых пунктах региона. Как уже сообщал «Новый компаньон», Пермский край получил федеральную субсидию в размере 67,2 млн руб. на создание модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта «Семья» в Юго-Камском, Гремячинске, Юрле, Плеханово, Перми, Елово и Сарсе.

