В 2026 году в Прикамье создадут два детских культурно-просветительских центра Они будут работать на базе библиотек в Перми и Оханске

Пресс-служба правительства Пермского края

Итоги 2025 года и планы на 2026 год по федеральному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья» вошли в повестку заседания правительства Пермского края под председательством губернатора региона Дмитрия Махонина, которое состоялось в четверг, 20 ноября.

Глава Прикамья сообщил, что по нацпроекту и региональному проекту «Комфортный край» обновляются учреждения культуры, в том числе в малых населённых пунктах, продолжается ремонт действующих и строительство новых объектов.

«Кроме того, с 2026 года будет запущен новый федеральный проект. В Перми и Оханске появятся детские культурно-просветительские центры, где ребята смогут развивать свои творческие навыки», — отметил Дмитрий Махонин.

Первые центры создадут на базе Детской библиотеки №5 в Перми и Оханской библиотеки им. Серебренникова — здесь планируется оборудовать комнаты для мастер-классов, развивающие и игровые зоны.

Подробно об итогах и планах рассказала министр культуры Прикамья Алла Платонова. Так, для модернизации учреждений культуры в 2025 году из федерального бюджета Пермский край привлёк 98,7 млн руб. В частности, средств были направлены на создание четырёх модельных библиотек в Перми, Кунгурском и Верещагинском округах. Все учреждения культуры были отремонтированы, оснащены современным оборудованием и техникой. Также в библиотеках пополнился книжный фонд, в который вошли, в том числе, говорящие и музыкальные издания.

В Соликамском округе был проведён капитальный ремонт Половодской, Городищенской и Черновской библиотек. В учреждениях культуры отремонтировали входные группы и внутренние помещения, заменили окна и двери.

Добавим, что успехи Пермского края в создании модельных библиотек в этом году были отмечены на федеральном уровне. В следующем году в регионе будет создано семь модельных библиотек — новые учреждения культуры появятся в Перми, Елово, Юрле, Гремячинске, селе Плеханово, а также в посёлках Сарс и Юго-Камский.

