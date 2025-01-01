Последствия пожара на границе с Прикамьем устраняют 400 железнодорожников Задействовано три восстановительных поезда Поделиться Твитнуть

РЖД

На участке железной дороги на границе Прикамья и Свердловской области ведутся восстановительные работы. По информации РЖД, последствия пожара с цистернами устраняют около 400 железнодорожников.

«В ликвидации последствий происшествия задействовано три восстановительных поезда, автотракторная техника и специализированная техника по ремонту пути. На месте работают около 400 железнодорожников. Железнодорожники прилагают все возможные усилия для скорейшего восстановления движения на участке», — сообщает telegram-канал «Телеграмма РЖД».

РЖД

К настоящему моменту за габарит пути убраны шесть вагонов-цистерн. Повреждённую рельсошпальную решётку демонтировали и начали укладку новой. Отмечается, что экологической угрозы нет.

В Федеральной пассажирской компании сообщают, что для перевозки пассажиров назначены резервные поезда. Так, поезд № 902 Новосибирск—Северобайкальск отправлением 20 ноября из Новосибирска в 15:34 (по московскому времени) проследует по расписанию и с остановками поезда № 92 Москва—Северобайкальск отправлением из Москвы 18 ноября.

Поезд № 904 сообщением Новосибирск—Чита с отправлением 20 ноября из Новосибирска в 17:33 (по московскому времени будет следовать согласно расписанию и остановкам, предусмотренными для поезда № 70 Москва—Чита отправлением из Москвы 18 ноября.

Ранее «Новый компаньон» писал, что возгорание цистерн на границе Прикамья и Свердловской области устранено полностью. На месте происшествия ведутся восстановительные работы. По состоянию на 12 часов 20 ноября, в пути следования задерживались 14 составов, которые направляются в объезд заблокированного участка через станции Чусовскую и Нижний Тагил. Четыре поезда отправились по своим маршрутам с задержками более восьми часов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.