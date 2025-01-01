Из-за пожара на путях в Прикамье задерживаются 14 поездов Отставание от расписания достигают восьми часов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В СвЖД сообщили о ситуации с движением пассажирских поездов на границе Пермского края и Свердловской области. На 12 час. 20 ноября в пути следования задерживаются 14 составов.

Это поезда, следующие по маршрутам Владивосток—Москва, Москва—Владивосток, Москва—Северобайкальск, Москва—Чита, Санкт-Петербург—Челябинск, Санкт-Петербург—Новокузнецк, Москва—Абакан, Санкт-Петербург—Екатеринбург, Тюмень—Санкт-Петербург, Чита—Москва, Новый Уренгой—Москва и Серов—Москва.

Они проходят через станции Чусовская и Нижний Тагил, а затем выходят на основной маршрут в Екатеринбурге и Перми соответственно.

Сейчас четыре поезда с задержками более 8 часов уже отправились по своим маршрутам: №9 (Владивосток—Москва), №146 (Санкт-Петербург—Челябинск), №10 (Москва—Владивосток) и №14 (Санкт-Петербург—Новокузнецк).

Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим.

Пассажиры поездов дальнего следования, задерживающихся более чем на 4 часа, обеспечиваются питанием.

Также пассажирам задержанных поездов будут начислены баллы «РЖД Бонус».

Ранее «Новый компаньон» писал, что возгорание цистерн на границе Прикамья и Свердловской области устранено полностью. На месте происшествия ведутся восстановительные работы.

