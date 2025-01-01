На Плеханова в Перми завершено расселение аварийных домов по проекту КРТ Срок реализации проекта – 2030 год Поделиться Твитнуть

участок КРТ на ул. Плеханова

Министерство строительства Пермского края

В Перми по ул. Плеханова полностью завершилось расселение восьми аварийных домов в рамках реализации проекта комплексного развития территории. По словам советника губернатора Прикамья по строительству Павла Черепанова, это первый подобный проект, реализованный в регионе.

«Расселение аварийных домов в рамках КРТ на Плеханова полностью завершено. В рамках соглашения инвестор расселил восемь многоквартирных малоэтажных жилых домов по ул. Плеханова, 51, 51а, 51б, 53а, 54, 55, 55а, 56. Это первый проект по расселению аварийного жилья в рамках механизма КРТ, реализованный в регионе», - написал он в своём telegram-канале.

Напомним, договор о реновации территории в границах улиц Плеханова, Кронштадтской и Лугового переулка в Дзержинском районе Перми был заключён с СЗ «Экострой» (входит в группу «Развитие») в сентябре 2023 года. Сумма контракта составила 35 млн руб.

Проект стал первым в регионе в рамках механизма КРТ. По условиям договора, девелопер должен в течение семи лет выполнить расселение и снос восьми жилых домов и одного нежилого здания, возведённых здесь ещё в 1950-е годы, обновить коммунальную инфраструктуру, построить новое жильё площадью порядка 29 тыс. кв. м и детский сад на 51 место с дальнейшей передачей его в муниципальную собственность.

Летом сообщалось, что расселение выполнено почти на 97%, и проект идёт с опережением графика. В основу концепции застройки легло деление застройки на два квартала. Благоустройство дворов каждого квартала представлено концепциями: «Лес» и «Луг». Срок реализации всего проекта — 2030 год.

