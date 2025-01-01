Интеграция жилья в природный ландшафт
Председатель совета директоров ИСГ «Развитие» Алексей Раев рассказал о первом в Перми проекте КРТ жилой застройки
Депутат Пермской городской думы, председатель совета директоров СГ «Развитие» Алексей Раев выступил спикером на панельной дискуссии «Архитектура как нарратив смыслов. Природный каркас — использование и развитие», которая прошла в рамках пермского форума «Города будущего» 22 августа. Он рассказал о роли механизма комплексного развития территорий (КРТ) в развитии городской среды и гармоничной интеграции застройки в существующий природный ландшафт на примере проекта по ул. Плеханова в Перми.
«Такие механизмы, как КРТ, стали в последнее время приоритетным, если не основным, способом преобразования территорий. Они позволяют частично перераспределить финансовую нагрузку бюджета города на бизнес. Все эшелоны власти должны работать вместе с застройщиками, со всеми профильными ведомствами единой командой, иметь единое целеполагание. На сегодняшний день в Пермском крае сложилась уникальная ситуация: губернатор Дмитрий Махонин, глава Перми Эдуард Соснин, руководство минстроя и минимущества, а также краевой Институт территориального развития погружены в эти процессы и работают в команде. Это даёт главный результат», — подчеркнул Алексей Раев в своём выступлении.
В качестве примера реализации проектов через механизм КРТ он привёл реновацию участка в границах улиц Плеханова, Кронштадтской и Лугового переулка в Дзержинском районе Перми, которая стала одним из самых важных проектов в портфеле строительной группы «Развитие» и первым проектом КРТ в Перми.
Проект имеет большое социальное значение, поскольку связан с расселением ветхого и аварийного жилья. По договору КРТ в обязанности девелопера входит расселение и снос восьми жилых домов и одного нежилого здания, возведённых здесь ещё в 1950-е годы, обновление коммунальной инфраструктуры, строительство нового жилья площадью порядка 29 тыс. кв. м и детского сада на 51 место с дальнейшей передачей его в муниципальную собственность.
На текущий момент расселение выполнено почти на 97%, и сейчас проект идёт с опережением графика. Срок реализации, согласно договору о КРТ, — 2030 год.
Территория находится в границах «Зелёного кольца» Перми и в непосредственной близости к долине Данилихи. В ходе проектирования одной из главных задач была гармоничная интеграция проекта в зелёный каркас города.
«Когда мы заходим в любую локацию, в любой проект, мы думаем не только о потенциальных жителях наших домов, но и об окружающей территории — о том, как повысить комфорт вокруг территории застройки», — рассказал Алексей Раев.
В основу концепции КРТ легло деление застройки на два квартала с учётом ограничений по высоте зданий и с учетом инсоляции существующих домов. В результате была предусмотрена разноэтажная застройка с высотными акцентами — таким образом, чтобы новые дома не затеняли соседние. Применяется террасирование, разные принципы организации фасадов и материалы их отделки: кирпич, металл, штукатурка. Все дома получились индивидуальными, выполненными в разных цветах и максимально наполненными зеленью.
Благоустройство дворов каждого квартала представлено концепциями: «Лес» и «Луг». Первая отсылает к лесному массиву, двор имеет прямолинейную структуру, с большим количеством взрослых деревьев. Вторая — к лугу между густым лесом и рекой, в основе дизайна пространства — высокая растительность, многолетники, с детской площадкой в центре.
Проект КРТ получил высокую оценку на краевом Градостроительном совете в конце 2024 года. Эксперты единогласно рекомендовали его к реализации, обратив внимание на продуманные архитектурные решения и бережное отношение к природе и существующей застройке.
«Проект КРТ несёт пользу не только для той территории, которую мы застраиваем. В микрорайоне появляются новые места притяжения, которыми будут пользоваться все жители. Думаю, это неоценимый опыт: в процессе реализации нашего проекта будут выработаны определённые тенденции, которые можно будет применять в дальнейшем», — считает Алексей Раев.
Реклама. ООО "ИСГ "РАЗВИТИЕ". erid: 5C7FMwReQKpJ3U93P9F6728ruXMDf8WLahL3uZb7K7zhSdmAmixwhz8US6VQGHYR
