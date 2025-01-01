Алёна Бронникова Для застройки территории на Плеханова в Перми изымут административное здание Проект будет реализован в течение семи лет Поделиться Твитнуть

Изображение предоставлено Министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

В Перми для реновации территории в границах улиц Плеханова и Кронштадтской и Лугового переулка изымут земельный участок по ул. Плеханова, 53. Согласно приказу краевого минимущества, решение принято на основании договора о КРТ и ходатайства застройщика территории — компании «СЗ Экострой» (входит в СГ «Развитие»).

Для муниципальных нужд Перми будут изъяты земельный участок площадью 574 кв. м и пять нежилых помещений, расположенных в здании на данном участке. Общая площадь помещений составляет 494,4 кв. м.

Изъятие расположенных на участке линии электропередачи, газопровода, трубопровода холодного водоснабжения и теплоснабжения не осуществляется.

Застройщик должен осуществить подготовку отчёта об оценке изымаемого имущества, а также возмещение стоимости изымаемых объектов и убытков за счёт собственных средств.

По данным 2ГИС, в двухэтажном здании по ул. Плеханова, 53 находится 10 организаций, в том числе кафе, магазины, мебельный салон, сервисы по ремонту обуви, электронной техники и автомобилей.

Напомним, договор о КРТ был заключён с «Экостроем» в сентябре 2023 года. Сумма контракта составила 35 млн руб. Выполнить расселение и снос аварийных домов и построить новые дома девелопер должен в течение семи лет. В ноябре прошлого года Градостроительный совет поддержал концепцию комплексного развития территории.

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