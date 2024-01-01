Алёна Бронникова Проект жилой застройки на улице Плеханова в Перми получил одобрение на градсовете Площадь застраиваемой территории составляет 1,3 га Поделиться Твитнуть

Изображение предоставлено Министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Застройщик ООО «СЗ Экострой» (входит в СГ «Развитие») представил на Градостроительном совете Пермского края 29 ноября концепцию комплексного развития территории по ул. Плеханова в Дзержинском районе Перми. Участок находится в районе улиц Плеханова, Кронштадтской и Лугового переулка.

Площадь реновации составит 1,3 га. На территории находятся дома 1958 года постройки. Девелопер в течение семи лет должен расселить восемь многоквартирных домов с общей площадью жилых помещений 2,8 тыс. кв. м.

Изображение предоставлено Министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Проект был разработан архитектурным бюро «МЛА+». Общая площадь жилой высотной застройки переменной этажности составит 27 тыс. кв. м. В целом будет построено 466 квартир, в том числе двухэтажные, с террасами, с открытыми и закрытыми лоджиями, а также помещения под коммерческие объекты общей площадью 1,7 тыс. кв. м. Подземная стоянка будет рассчитана на 159 машино-мест, наземная — на 25. Помимо этого проектом будет предусмотрен встроенный детский сад на 51 место.

Изображение предоставлено Министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Строительство разделено ул. Плеханова на два квартала, благоустройство дворов каждого из которых будет представлено разными концепциями: «Лес» и «Луг». Входов в ЖК будет несколько — как с улицы, так и со двора.

Фото из презентации ООО «СЗ ЭкоСтрой»

По итогам рассмотрения вопроса члены градсовета единогласно поддержали концепцию реновации территории.

Как писал ранее «Новый компаньон», в сентябре 2023 года компания «Экострой» заключила договор о КРТ рассматриваемого участка. Сумма контракта составила 35 млн руб. В ноябре краевое минимущества утвердило документацию по планировке территории.

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