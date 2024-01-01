Алёна Бронникова На улице Плеханова в Перми построят 29 тысяч квадратных метров жилья СГ «Развитие» планирует осваивать участок 1,13 га комплексно Поделиться Твитнуть

участок КРТ на ул. Плеханова

Министерство строительства Пермского края

Минимущества Пермского края утвердило документацию по планировке территории в Дзержинском районе Перми для его комплексного развития. Согласно опубликованному на сайте ведомства документу, речь идёт об участке ограниченном зданиями по ул. Кронштадской, 59а, ул. Плеханова, 52 и 57, а также пер. Луговым.

Площадь планируемой застройки составляет 1,13 га. Участи разделены ул. Плеханова на две группы.

На территории разрешено возводить многоквартирные дома, в том числе со встроенными помещениями нежилого назначения, высотой до 12 этажей. Площадь всех квартир без учёта балконов и лоджий составит не более 29 тыс. кв. м. Кроме того, здесь планируется разместить встроенный детский сад с последующей передачей его муниципалитету с минимальной вместимостью на 51 ребёнка и парковку на 167 машино-мест.

Как писал ранее «Новый компаньон», в сентябре 2023 года компания «Экострой» (входит в строительную группу «Развитие») заключила договор о КРТ рассматриваемой территории. В ходе торгов стартовая цена выросла более чем в 25 раз — до 35 млн руб.

Участок застроен домами 1950-х годов постройки. По условиям торгов в течение семи лет застройщику необходимо расселить и снести восемь малоэтажных жилых домов и административное здание и провести комплексную реновацию территории.

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