Алёна Бронникова
На улице Плеханова в Перми построят 29 тысяч квадратных метров жилья
СГ «Развитие» планирует осваивать участок 1,13 га комплексно
Минимущества Пермского края утвердило документацию по планировке территории в Дзержинском районе Перми для его комплексного развития. Согласно опубликованному на сайте ведомства документу, речь идёт об участке ограниченном зданиями по ул. Кронштадской, 59а, ул. Плеханова, 52 и 57, а также пер. Луговым.
Площадь планируемой застройки составляет 1,13 га. Участи разделены ул. Плеханова на две группы.
На территории разрешено возводить многоквартирные дома, в том числе со встроенными помещениями нежилого назначения, высотой до 12 этажей. Площадь всех квартир без учёта балконов и лоджий составит не более 29 тыс. кв. м. Кроме того, здесь планируется разместить встроенный детский сад с последующей передачей его муниципалитету с минимальной вместимостью на 51 ребёнка и парковку на 167 машино-мест.
Как писал ранее «Новый компаньон», в сентябре 2023 года компания «Экострой» (входит в строительную группу «Развитие») заключила договор о КРТ рассматриваемой территории. В ходе торгов стартовая цена выросла более чем в 25 раз — до 35 млн руб.
Участок застроен домами 1950-х годов постройки. По условиям торгов в течение семи лет застройщику необходимо расселить и снести восемь малоэтажных жилых домов и административное здание и провести комплексную реновацию территории.
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