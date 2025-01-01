Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Фестиваль зимних видов спорта пройдёт в Перми с 29 декабря по 28 февраля Пермь станет столицей российского сноубординга Поделиться Твитнуть

Фото: Федерация сноуборда России

Нынешней зимой в Перми в четвёртый раз пройдёт Фестиваль зимних видов спорта на эспланаде. Об этом на специальной пресс-конференции в Москве рассказали организаторы события во главе с министром спорта Пермского края Татьяной Чесноковой и продюсером фестиваля Ильёй Авербухом.

В программе события, которое пройдёт с 29 декабря по 28 февраля, — этапы всероссийских соревнований по зимним видам спорта, мастер-классы от действующих спортсменов, чемпионов и заслуженных тренеров, занятия для детей и взрослых, активный отдых. На городских площадках пройдут хоккейные матчи 3х3, соревнования по сноуборду, конькобежные старты, турнир по керлингу, лыжные гонки, тренировки для любителей и профессиональных спортсменов.

Среди главных событий — российский турнир по сноубордингу, который пройдёт в Перми впервые.

Как рассказал президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров, трёхскатная горка, которая будет возведена перед Театром-Театром, позволит проводить события разного формата. По словам президента федерации, возможность организовать рейтинговые соревнования сноубордистов в центре города в масштабах России уникальна: обычно такие соревнования проходят на естественных склонах далеко от крупных городов, на горнолыжных курортах.

Денис Тихомиров пообещал пермякам зрелищные соревнования, полёты с трамплина и преодоления перил. Впервые в практике российского сноубординга пройдут соревнования в новом формате, который получил название «перильник»: это преодоление препятствий без трамплина. Препятствия при этом будут самые разные, в том числе очень причудливые, они будут изготовлены из снега и пластика.

В те дни, когда не будет соревнований, горкой смогут пользоваться все желающие совершенно бесплатно, единственная платная услуга — прокат инвентаря. НА эспланаде будут дежурить опытные тренеры, которые будут учить вставать на сноуборд и горные лыжи начинающих любителей всех возрастов.

Министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова уточнила, что календарь событий Фестиваля зимних видов спорта сейчас формируется и будет опубликован на специальном сайте события, который пока проходит настройку.

