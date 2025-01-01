Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На Фестивале зимних видов спорта в Перми впервые пройдёт «Народный ледниковый» Среди новых событий на катке на эспланаде — турнир по кёрлингу Поделиться Твитнуть

Татьяна Чеснокова и Илья Авербух. Скриншот: pressria.ru

На пресс-конференции в Москве, посвящённой пермскому Фестивалю зимних видов спорта, продюсер события Илья Авербух рассказал о том, что будет происходить на катке на эспланаде с 29 декабря по 28 фестиваля.

Здесь запланированы события, связанные с фигурным катанием, а также массовым народным катанием на коньках. Среди акцентов фестиваля — большое гала-шоу звёзд фигурного катания, посмотреть которое можно будет бесплатно, а также «Народный ледниковый», который пройдёт впервые. Попробовать себя в фигурном катании смогут все желающие независимо от возраста, а жюри, состоящее из чемпионов по этому виду спорта, будет оценивать выступления любителей. Необходимо подготовить программу продолжительностью до двух минут, а лучшие из любителей после этого выступят в паре с профессиональными фигуристами, чемпионами Европы и мира.

На этом же катке пройдёт чемпионат по игре в кёрлинг — тоже впервые в Перми. Об этом рассказала глава краевого минспорта Татьяна Чеснокова.

Кроме того, на катке состоится большой новогодний ледовый бал для всех любителей коньков.

Катания на катке будут бесплатными, но нужно зарегистрироваться на специальном сайте, который скоро будет открыт. В дни, когда на основном катке будут проходить соревнования, можно будет покататься рядом — на детском катке.

События Фестиваля зимних видов спорта пройдут также на стадионе «Юность». Здесь уже наморожена ледовая дорожка, на которой состоится массовый конькобежный спринт. На этой же площадке пройдёт хоккейный турнир 3х3.

Расписание событий фестиваля можно будет найти на том же сайте.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.