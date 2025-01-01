Пермский зоопарк с 1 декабря перейдёт на зимний режим работы Зверинец будет работать на два часа меньше Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

Пермский зоопарк в м/р Нагорный с 1 декабря 2025 года переходит на зимний режим работы. Об этом сообщает пресс-служба зверинца.

Отмечается, что зоопарк будет работать с 10 утра до 18 вечера. Режим работы кассы сокращается до 17:00. Понедельник — санитарный день. В ноябре зверинец работал до 20:00.

Время работы акватеррариума (ул. Окулова 3а) останется прежним — с 10.00 до 18.00 часов, касса закрывается в 17:00.

Ранее «Новый компаньон» также писал, что в Пермском зоопарке открывается клуб «Тёплые встречи». С 20 ноября он будет собираться раз в неделю по четвергам в дневное время. Участие в занятиях клуба платное, по абонементам, которые продаются в кассах зоопарка. Кроме того, в зоопарке открылись клуб юных зоологов и детская творческая лаборатория.

