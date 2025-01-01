Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском зоопарке открылся Клуб юных зоологов Презентация клуба прошла в «Ночь искусств» Поделиться Твитнуть

В Пермском крае 2 и 3 ноября прошла «Ночь искусств». Регион присоединился к всероссийской культурной акции, которая в этом году состоялась под девизом «В единстве культур — сила народа». Прикамские культурные институции ежегодно активно участвуют в событиях «Ночи» — при поддержке Министерства культуры Пермского края.

В этом году среди более чем 50 учреждений края, в которых состоялись вечерние просветительские мероприятия, был и Пермский зоопарк. Здесь события «Ночи искусств» прошли 2 и 4 ноября. В эти дни количество посетителей зоопарка превысило 8,5 тысяч человек! Ключевым образовательным событием стала презентация Клуба юных зоологов — стратегического проекта учреждения по системной работе с молодёжью. Членами клуба могут стать школьники 11 — 17 лет, обдумывающие возможность в будущем профессионально связать карьеру с биологией или просто любящие природу и общение с животными.

На открытии клуба ребята проводили свою первую исследовательскую работу: наблюдали за африканским ежом, декоративным кроликом и морской свинкой, изучали их поведение. Встречи клуба будут продолжаться на протяжении всего учебного года. В расписании — лекции, семинары и практические занятия. Ребята смогут не только наблюдать за животными, но и помогать сотрудникам зоопарка в уходе за ними.

В старом Пермском зоопарке долги годы работал Клуб юннатов, из которого вышли многие зоологи-профессионалы, нынешние учёные и преподаватели.

…А вот творческая лаборатория открывается в зоопарке впервые. Этот проект, нацеленный на воспитание экоориентированного поколения через искусство и креативные практики, тоже был презентован 2 ноября. Направление деятельности творческой лаборатории будет меняться каждые три месяца: первые три месяца будет работать театральная лаборатория, а затем её сменят лаборатории кино, литературы, журналистики и анимации, где участники смогут создавать проекты, посвященные защите природы. В занятиях могут участвовать ребята от семи до 17 лет.

Творческие занятия стартуют с декабря. Телефон для записи: 8-902-030-01-42

В «Ночь искусств» в зоопарке прошли мастер-классы, работали арт-площадки, состоялся показ фильмов.

В тот же день открылась фотовыставка «Хранители гор» (0 +) фотографа и путешественника Рафаэля Кетцяна. Экспозиция посвящена одному из самых загадочных и редких хищников планеты — снежному барсу. В России всего шесть человек смогли сфотографировать снежных барсов в природных условиях, и автор пермской выставки — среди них. Он сделал по-настоящему уникальные снимки во время путешествий по Центральной Азии и Гималаям. В нынешней экспозиции — не только эти знаменитые снимки, но и фотографии снежных барсов из Пермского зоопарка.

Рафаэль Кетцян, фотохудожник, путешественник:

— Я занимаюсь изучением снежного барса 30 лет и более 24 из них фотографирую этих удивительных животных. Очень важно хранить и передавать глубокую любовь к природе и, в частности, к исчезающим снежным барсам.

Выставка, созданная в содружестве с Пермским зоопарком, будет работать в течение всего ноября в выставочном пространстве на втором этаже ТРЦ «Планета».

