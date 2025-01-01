Пермский зоопарк открывает клуб для людей старшего возраста Развлекательно-познавательные события можно будет посетить по абонементу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском зоопарке открывается клуб «Тёплые встречи». С 20 ноября он будет собираться раз в неделю по четвергам в дневное время.

На территории зоопарка для людей старшего возраста будут организованы досуговые мероприятия: физкультурные занятия — северная ходьба, йога для начинающих, танцевальная разминка; творческие мастерские — мастер-классы по декупажу и созданию украшений для интерьера, арт-терапия и художественные эксперименты; познавательные события — просмотр документальных и художественных фильмов о жизни животных, лекции об обитателях Пермского зоопарка; а также прогулки по территории зоопарка, наблюдение за жизнью животных.

Участие в занятиях клуба платное, по абонементам, которые продаются в кассах зоопарка.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в зоопарке открываются клуб юных зоологов и детская творческая лаборатория.

