Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На «Заводе Шпагина» в Перми вновь откроется «Новогодняя фабрика чудес» Предновогодний фестиваль-маркет пройдёт в помещении «Литера А»

Фото: АНО "Агентство новых технологий"

Как стало известно «Новому компаньону», в предновогодние дни на «Заводе Шпагина» в третий раз пройдёт «Новогодняя фабрика чудес» (0+) — гибрид фестиваля и праздничного маркета.

Событие намечено на 26-28 декабря. В прошлые годы оно занимало «Точку роста», в этом году расположится в здании «Литера А» — будущем Доме музыки.

Организаторы (АНО «Агентство новых технологий») обещают, что каждый ребёнок и даже взрослый сможет стать принцем или принцессой, семьи создадут личный герб под руководством специалиста по геральдике и впишут свой рецепт чуда в большую волшебную книгу. В программе — театрализованные парады, мастер-классы по созданию корон, сказочные скачки, вкусная еда, подарки.

Время работы маркета:

26 декабря — 15:00-21:00

27 декабря — 12:00-21:00

28 декабря — 12:00-21:00

Вход на территорию «фабрики чудес» платный, билеты скоро появятся в продаже.

«Новый компаньон» уже сообщал, что в планах «Агентства новых технологий» — расширение фестиваля на всю территорию бывшего завода после завершения строительства нового здания Пермской галереи.

Неделей раньше в том же помещении будет работать предновогодний дизайнерский Red Market.

