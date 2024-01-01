Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Новогодняя фабрика чудес» на «Заводе Шпагина» пройдёт 27-30 декабря Фестиваль позиционируется как иммерсивное театральное действие Поделиться Твитнуть

Фото: АНО "Агентство новых технологий"

На территории цеха № 4 «Завода Шпагина» («Точка кипения»), с 27 по 30 декабря второй раз пройдёт новогодний семейный фестиваль «Новогодняя фабрика чудес» (0+). Об этом «Новому компаньону» сообщили в АНО «Агентство новых технологий».

По словам директора агентства Марины Илюхиной, фестиваль займёт всё пространство здания и будет проходить в формате иммерсивного театрального действия с участием артистов разных жанров. Слоган события — «Чудеса не за горами». В программе «Новогодней фабрики чудес» — парад Дедов Морозов, магов и фей, измеритель уровня волшебства, экспериментальный театр магов, музыкальные костюмированные перформансы, новогодние гадания на тортах и кофейной гуще, «Лавка чудес», аллея Времени, карусель перемен, чемпионат по поеданию конфет и многое другое. Запланированы театральные представления, мастер-классы и другие обучающие события. Будут работать «Почта Деда Мороза», большая ярмарка и фудкорт.

По словам Марины Илюхиной, «Агентство новых технологий» планирует расширить пространство фестиваля на всю территорию «Завода Шпагина» после того, как завершится строительство Пермской художественной галереи, музея «Пермский период» и Дома музыки.

Бюджетные средства на проведение фестиваля составляют 3 млн руб. и входят в субсидию на развитие социокультурного пространства «Завод Шпагина». Согласно пояснительной записке к проекту бюджета Пермского края на 2025-2027 годы, сумма этой субсидии составляет 11,5 млн руб. ежегодно.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.