Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Зимний Red Market состоится в Перми 20 и 21 декабря
Главным событием станет презентация виниловой пластинки
Предновогодний Red Market объявил приём заявок для дизайнеров, рестораторов и других участников. Согласно информации в соцсетях события, он пройдёт 20 и 21 декабря на Заводе Шпагина. Маркет разместится в «Литере А» — будущем Доме музыки.
Слоган нынешнего Red Market: «Маркет, на котором можно всё: найти подарок, послушать живую музыку, поучаствовать в мастер-классе и съесть что-нибудь вкусное».
Особым событием зимнего дизайнерского маркета станет презентация лимитированного винила с треками музыкантов, которые выступали на сценах Red Fest за 10 лет его существования.
