Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Зимний Red Market состоится в Перми 20 и 21 декабря Главным событием станет презентация виниловой пластинки

Алёна Ужегова

Предновогодний Red Market объявил приём заявок для дизайнеров, рестораторов и других участников. Согласно информации в соцсетях события, он пройдёт 20 и 21 декабря на Заводе Шпагина. Маркет разместится в «Литере А» — будущем Доме музыки.

Слоган нынешнего Red Market: «Маркет, на котором можно всё: найти подарок, послушать живую музыку, поучаствовать в мастер-классе и съесть что-нибудь вкусное».

Особым событием зимнего дизайнерского маркета станет презентация лимитированного винила с треками музыкантов, которые выступали на сценах Red Fest за 10 лет его существования.

