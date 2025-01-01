Учёные Прикамья рассчитают безопасную посещаемость Кунгурской пещеры Они разработают правила эксплуатации объекта Поделиться Твитнуть

В Кунгурской ледяной пещере Пермского края учёные пермского университета проводят исследования с целью организации туристической деятельности без вреда для объекта. Об этом сообщается в телеграм-канале пещеры.

Для того чтобы найти «золотую середину», эксперты собирают мировой, федеральный и прикамский опыт использования пещер. Вскоре специалисты разработают рекомендации и правила эксплуатации природного памятника.

Доктор географических наук, профессор ПГНИУ Сергей Бузмаков говорит, что для сохранения пещеры необходимо строгое зонирование и профессиональный подход.

«Компетентность некоторых руководителей и топ-менеджеров вызывает иногда просто удивление. То дубки там посадят, то свалку сделают общегородскую практически над пещерой. Вот это надо регулировать, иначе это всё закончится тем, что пещерой пользоваться не сможем. Даже экономисты считают главным не переборщить с обустройством, безопасностью и комфортом для туристов», — добавил он.

Напомним, в начале августа Арбитражный суд Пермского региона не удовлетворил иск, поданный ООО «Сталагмит-Экскурс» против Западно-Уральского управления Росприроднадзора. Компания пыталась обжаловать предписание, выданное надзорным ведомством. Это предписание было подано после инспекции, которая обнаружила отступления от установленных норм в области использования недр. В частности, во время проверки специалисты ведомства зафиксировали факт проведения буровых работ в 2018 году на участке охраняемой природной территории, расположенном непосредственно над пещерой.

В связи с игнорированием требований комиссия Роснедр, опираясь на результаты проверки, вынесла решение о досрочном прекращении права пользования недрами. Сейчас «Сталагмит-Экскурс» пытается оспорить это решение в Арбитражном суде Москвы.

В середине октября стало известно, что «Сталагмит-Экскурс» продолжает судебные тяжбы с Роснедрами, что препятствует работе туристического объекта. Рассмотрение дела может растянуться на срок от полутора до двух лет.

В рамках конфликта вокруг пещеры компания «Сталагмит» подала около 30 исковых заявлений, включая иск, адресованный лично министру природных ресурсов региона Дмитрию Белановичу.

