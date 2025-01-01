В минздраве Прикамья раскрыли состояние 14 пострадавших в ДТП с микроавтобусами Аварии случились 14 и 18 ноября Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края предоставило обновленную информацию о состоянии пострадавших в двух серьезных дорожно-транспортных происшествиях, произошедших в регионе. В результате аварий погибли 9 человек, а 14 получили травмы различной степени тяжести.

Первое ДТП произошло 14 ноября на трассе под Кунгуром. Погибли 7 человек, еще 12 были доставлены в медицинские учреждения Перми. Двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, четверо — в тяжелом. Состояние еще одного пациента оценивается как средней степени тяжести, а пятерых — как удовлетворительное.

«Пациентам были проведены необходимые диагностические и лечебные процедуры, включая оперативное вмешательство. По каждому из них организованы телемедицинские консультации с ведущими специалистами страны», — сообщили в министерстве.

Второе ДТП случилось 18 ноября на трассе Пермь—Чусовой. Погибли 2 человека, ещё трое получили травмы. Один из пострадавших отказался от госпитализации, двое были госпитализированы в Пермь с травмами средней и тяжелой степени тяжести.

