В Прикамье водитель столкнувшегося с фурой микроавтобуса уворачивался от другого ДТП

ГУ МВД России по Пермскому краю

Вечером в пятницу, 14 ноября, на 64-м км трассы Пермь — Екатеринбург, в Кунгурском округе, произошла авария, в которой погибли люди. Рейсовый микроавтобус столкнулся с грузовиком, и жертвами стали семь человек, еще двенадцать получили ранения.

Правоохранительные органы предполагают, что водитель автобуса пытался избежать столкновения с впереди идущим транспортом и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с фурой Scania.

Следствие установило, что все погибшие были пассажирами микроавтобуса, включая одного несовершеннолетнего. По факту происшествия возбуждены уголовные дела за нарушение правил дорожного движения и оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Для родственников пострадавших и погибших работает горячая линия: +7 (34271) 3-32-21.





