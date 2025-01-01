В навигацию 2026 года появится водный рейс Пермь — Сарапул Перевозки будет осуществлять «Метеор 120 Р» Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство транспорта Пермского края

Руководители Пермского края и Республики Удмуртия договорились об открытии в 2026 году водного маршрута Пермь — Сарапул. Переговоры об этом прошли во время работы пермской делегации на Транспортной неделе в Москве.

Как сообщает портал правительства Пермского края, межрегиональный маршрут будет осуществляться совместно двумя регионами на быстроходном судне «Метеор-120Р».

В навигацию 2025 года уже появился скоростной межрегиональный речной маршрут «Казань — Чайковский — Пермь — Казань — Чайковский». За сезон судно осуществило пять рейсооборотов.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, регион заинтересован в восстановлении водного сообщения с соседними территориями, он планомерно возрождает пассажирские перевозки по Каме и создаёт собственный флот.

Как сообщал «Новый компаньон», в Перми создано акционерное общество «Камское речное пароходство» с участием регионального правительства и Корпорации развития Пермского края. В интересах Прикамья также сотрудничество с соседними регионами в развитии причальной инфраструктуры, в котором может принять участие «Пермская судоверфь», уже установившая модульные причалы в Перми, Хохловке, Соликамске и Краснокамске.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.