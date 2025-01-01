В Прикамье создано АО «Пермское речное пароходство» Контрольный пакет акций закреплён за краем Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство транспорта Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал постановление, согласно которому правительство региона совместно с Корпорацией развития Пермского края (КРПК) создают АО «Пермское речное пароходство».

Контрольный пакет акций «Пермского речного пароходства» будет закреплен за краем, а Корпорация развития Пермского края (КРПК) станет соучредителем. Регион возьмёт на себя 99% участия в капитале, а КРПК — 1%.

Размер уставного капитала «Пермского речного пароходства» запланирован в объёме 15,6 млн руб. Координировать деятельность новой структуры поручено краевому минтрансу.

В рамках программы восстановления речного флота намечено реконструировать три судна: «Восход-50», «Метеор-220» и «Метеор-321», а также внедрить более современные виды водного транспорта.

