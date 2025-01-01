Делегация Прикамья представляет проекты региона на Транспортной неделе в Москве Международный форум и выставка «Транспорт России» начали работать 18 ноября Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Делегация Пермского края во главе с главой региона Дмитрием Махониным принимает участие в работе ежегодного делового события — Транспортной недели-2025. Международный форум и выставка «Транспорт России» стартовали во вторник, 18 ноября.

На объединённом стенде Прикамья участники и гости могут познакомиться с разработками компаний региона, а также крупными инфраструктурными проектами из транспортной и дорожной сферы. В частности, представлены проекты по развитию водного транспорта, обновлению автобусного и трамвайного парков, дорожного строительства, внедрению на транспорте в Пермском крае интеллектуальных систем.

«Покажем коллегам и партнёрам, как развиваем транспортную систему региона: строим и модернизируем дороги, обновляем водный и общественный транспорт, внедряем цифровые решения. В этом году завершили важные для Пермского края объекты, в том числе ул. Крисанова, тоннель на ул. Вишерской, выезд с промузла «Осенцы», а также ключевые участки дорог к Березникам и Губахе. Продолжаем обновлять водный транспорт, запускать новые маршруты и поддерживать предприятия, создающие современную технику и технологии», — сообщил Дмитрий Махонин в своём телеграм-канале.

Так, одним из предприятий, представленных на стенде Прикамья, является «Пермская судоверфь», которая занимается строительством модульных причалов, судов и остановочных комплексов для Москвы-реки. В Пермском крае уже установлены модульные причалы в Краснокамске, Хохловке, Перми и Соликамске. В следующем году планируется установить такие объекты в Добрянке, Осе и Ильинском. Продолжается также строительство судна «Байкал».

Добавим, что Транспортная неделя-2025, а также Международный форум и выставка «Транспорт России» будут проходить до 20 ноября. По данным пресс-службы краевого правительства, в этом году представлено свыше 100 компаний-экспонентов.

