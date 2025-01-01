Алёна Бронникова Проект строительства улицы Агатовой в Перми прошёл экспертизу Заключение было выдано 17 ноября Поделиться Твитнуть



Константин Долгановский

Проектная документация и результаты инженерных изысканий на строительство автомобильной дороги по ул. Агатовой в Мотовилихинском районе Перми прошли государственную экспертизу. Положительное заключение было выдано 17 ноября. Информация об этом опубликована в Едином государственном реестре заключений экспертизы проектной документации.

Документация была подготовлена пермским ООО «Проектная фирма «Орта». Экспертизу провело КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края». Застройщиком выступает МКУ «Пермблагоустройство».

Строительство дороги по ул. Агатовой от ул. Уинской до ул. Мраморной в м/р Ива-1 планировалось уже несколько лет. Согласно документации планировки территории, на участке будет предусмотрено устройство проезжей части из двух полос движения, тротуары и газоны с деревьями. Максимальная допустимая скорость движения составит 30 км в час. Протяжённость ул. Агатовой — 612 м, участка ул. Мраморной от ул. Агатовой до ул. Сакко и Ванцетти — 193 м.

Ранее власти сообщали, что строительство дороги входит в планы на ближайшие три года. В начале 2025 года в бюджет Перми были внесены изменения, которыми часть расходов, в том числе на реализацию проекта в объёме 82 млн руб., была перенесена на 2026-2027 годы.

