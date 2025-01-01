Дополнительные доходы в пермскую казну направят на строительство школ и благоустройство Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ходе пленарного заседания Пермской городской думы депутаты обсудили проект решения об увеличении поступлений в бюджет города. Согласно проекту, в 2025 году планируется увеличение налоговых и неналоговых доходов на 869 млн руб., в 2026 году — на 919,4 млн руб., а в 2027 году — на 992 млн руб. Ожидается рост поступлений по налогу на доходы физических лиц, а также от платных парковок и реализации муниципального имущества.

Как отметила Наталья Мельник, первый заместитель председателя Пермской городской Думы, увеличение доходной части бюджета на 2,7 миллиарда рублей за счет подоходного налога является позитивным фактором. Дополнительные средства планируется направить на решение вопросов расселения аварийного жилья, благоустройство города и капитальный ремонт образовательных учреждений.

Предложенным проектом решения предусматривается финансирование строительства новой школы в Индустриальном районе (ул. Свиязева) и реконструкция существующей школы на ул. Уральской, 110. Кроме того, в связи с уточнением сроков реализации, расходы на строительство питомника растений (145 млн. руб.), автомобильной дороги по ул. Агатовой (82 млн. руб.), очистных сооружений (193 млн. руб.) и капитальный ремонт объектов благоустройства (185 млн. руб.) переносятся с 2025 на 2026-2027 годы.

Высвободившиеся средства и дополнительные доходы планируется использовать для комплексного капитального ремонта пяти школ, улучшения городской среды и повышения качества жизни горожан. В рамках подготовки к юбилею Победы город выделит 45 млн руб. на реставрацию памятников «Бронекатер АК-454», «МиГ-21» и «Тыл—фронту». Дополнительное финансирование с краевым софинансированием будет направлено на обустройство «Архиерейского подворья», строительство надземного пешеходного перехода «Шпагина», капитальный ремонт Сквера Уральских добровольцев и фонтана в сквере. На дальнейшее благоустройство набережной Камы вдоль Мотовилихинских заводов выделяется 62 млн руб. Более 609 млн руб. планируется направить на расселение граждан из аварийного жилья. В 2025-2026 годах на строительство водопровода в микрорайоне Январский выделят 26,8 млн руб.

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