Зарина Ситдикова

В Перми до 2027 года реконструируют улицу Карпинского на участке в микрорайоне Бахаревка

Он расположен между улицами Архитектора Свиязева до Космонавта Леонова

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Карпинского от Свиязева до Леонова

  2gis.ru

Власти Перми намерены до 2027 года капитально отремонтировать ул. Карпинского по всей её протяжённости. На двусторонней встрече с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным глава города Эдуард Соснин сообщил о том, что в планах мэрии на ближайшие три года — полная реконструкция улицы на участке от ул. Архитектора Свиязева до ул. Космонавта Леонова.

Напомним, масштабный проект по реконструкции ул. Карпинского стартовал в Перми в 2020 году. На первом этапе работы проводили на участке от ул. Советской Армии до ул. Архитектора Свиязева. В ходе ремонта дорога была расширена до четырёх полос движения, на ней заменили коммуникации, было выполнено обустройство тротуаров, озеленение, а на пересечении улиц Карпинского, Советской Армии и Рязанской была построена круговая развязка.

Второй этап реконструкции на участке от ул. Столбовой до перекрёстка с ул. Мира и ул. Стахановской начался в этом году. Предварительно были изъяты земельные участки, попадающие в зону работ. Этап состоит из двух очередей. Первая включает в себя демонтаж старого путепровода над Транссибом и строительство нового. Объект будет шире прежнего, благодаря чему число полос на автодороге увеличится с двух до шести (вместе с трамвайным движением). Работы начались в конце мая и должны завершиться осенью 2025 года. Вторая очередь реконструкции этого участка предполагает строительство четырёхполосной дороги с трамвайными путями на ул. Карпинского до ул. Мира и ул. Стахановской.

Как писал «Новый компаньон», проект реконструкции оставшегося участка ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Космонавта Леонова готовит ООО «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт рационального природопользования — Тюмень». Протяжённость дороги составляет порядка 1,4 км. Обустройство этого участка позволит создать дополнительный подъезд к новой инфекционной больнице и строящемуся зоопарку со стороны Бахаревки.

Глава Перми Эдуард Соснин также добавил, что в дорожных планах властей города на ближайшие три года — строительство проезжей части на ул. Агатовой, капитальный ремонт улиц Борчанинова и Советской, обновление моста через Мулянку на ул. Красина и приведение в порядок путепровода на станции Блочной.

Губернатор Дмитрий Махонин отметил, что строительство и капремонт дорожных объектов в Перми будут осуществляться при поддержке краевого бюджета.

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