Алёна Бронникова Проект реконструкции участка улицы Карпинского в Перми разработает тюменская компания Стоимость контракта составила 11,5 млн руб. Поделиться Твитнуть

Победителем конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции участка ул. Карпинского от ул. Свиязева до ул. Леонова стало ООО «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт рационального природопользования — Тюмень». Информация появилась на портале госзакупок.

Всего было подано семь заявок. В ходе торгов цена снизилась на 2 млн руб. — с 13,5 до 11,5 млн руб. С ООО «СНИПИРП-Тюмень» заключён договор на разработку проекта по обновлению автомобильной дороги общего пользования ориентировочной протяжённостью 1,4 км вдоль Парка Победы и нового зоопарка.

Проектом необходимо учесть создание комфортных и безопасных условий для водителей транспорта, пассажиров автобусов, велосипедистов и пешеходов. Кроме того, подрядчик должен предусмотреть соблюдение требований по озеленению и водоотведению участка, размещение на нём остановочных пунктов.

В документах конкурса указано, что работы должны начаться 20 июня 2023 года. Предоставить разработанный проект заказчику МКУ «Пермблагоустройство» исполнитель должен не позднее 26 февраля 2024 года, а получить положительное заключение государственной экспертизы нужно не позднее 29 июля 2024 года.

ООО «СНИПИРП-Тюмень» действует с 2007 года. Основным видом деятельности, согласно открытым данным в интернете, является мониторинг загрязнения окружающей среды для физических и юридических лиц. Компания принимала участие в 61 конкурсе, стала победителем в 20, исполнила 10 госконтрактов. По итогам прошлого года, доходы составили 92 млн, а расходы 90,6 млн руб.

В текущем году ведётся ремонт ещё одного участка ул. Карпинского — от ул. Мира до ул. Советской Армии протяжённостью 1,5 км. Работы планируется завершить к осени.

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