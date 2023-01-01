В Перми начался ремонт улицы Карпинского Работы проводятся на участке от ул. Советской Армии до ул. Мира Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Индустриальном районе Перми по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» стартовал ремонт ул. Карпинского от ул. Советской Армии до ул. Мира. Об этом сообщили в городском департаменте дорог и благоустройства.

Протяжённость ремонтируемого участка — 1,5 км, работы выполняет ООО «Аракс». Сейчас подрядная организация выполняет демонтаж бортового камня на проезжей части и асфальтового покрытия на тротуаре, также ведётся подготовка основания под тротуар и бортовой камень.

К осени строителям предстоит завершить здесь ремонт проезжей части и тротуаров, заменить бортовой камень, установить пешеходные ограждения и обустроить велосипедные дорожки. На всём протяжении участка также обновят дорожные знаки и нанесут разметку.

В мэрии добавили, что в рамках нацпроекта в перечне объектов на этот год — 22 объекта общей площадью 332 тыс. кв. м. Часть дорог, ремонт которых был запланирован на 2023 год, была отремонтирована заранее — в прошлом году.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.