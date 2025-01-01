В минздраве Прикамья рассказали о состоянии раненых в новом ДТП с микроавтобусами В аварии два человека погибли Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В Министерстве здравоохранения Пермского края рассказали о состоянии пострадавших в аварии, произошедшей 18 ноября на трассе Пермь—Чусовой. В результате столкновения погибли два человека, еще трое получили травмы разной степени тяжести. Один из пострадавших отказался от госпитализации, двое других были доставлены в больницу в Перми, где им оказывается медицинская помощь. Один из госпитализированных находится в тяжёлом состоянии, другой — в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, около 10 час. утра произошло серьёзное ДТП с участием грузовика КамАЗ и двух микроавтобусов Ford Transit. КамАЗом управлял водитель 1996 г.р. На 35-м километре он выбрал небезопасную скорость, не учёл погодные и дорожные условия и не справился с управлением. В результате автомобиль занесло на встречную полосу, где он столкнулся с одним из микроавтобусов Ford Transit. Этот микроавтобус отбросило на другой Ford Transit. В результате ДТП погибли водитель и пассажирка первого микроавтобуса, а также пострадала ещё одна его пассажирка. Водитель КамАЗа тоже получил травмы.

В настоящее время сотрудники ГИБДД продолжают расследование обстоятельств происшествия.

Напомним, 14 ноября под Кунгуром в столкновении фуры и рейсового автобуса погибли семь человек и 12 госпитализированы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.