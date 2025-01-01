Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Глубинка переиграла столицу Прикамья в театральной «Олимпиаде» Фестиваль-конкурс «Волшебная кулиса» подвёл итоги Поделиться Твитнуть

Людмила Прохоренко в спектакле "Коридор". Фото: волшебнаякулиса.рф

В Перми 17 ноября завершился фестиваль-конкурс театров Прикамья «Волшебная кулиса» — главное театральное биеннале региона. В программе фестиваля — лучшие постановки за два сезона, что позволяет зрителям увидеть и оценить современное состояние театральной сферы Пермского края и её динамику — развитие за два года.

«Волшебная кулиса» 2025 продемонстрировала мощный рост театров малых городов. Оказалось, что в муниципалитетах края сохранился тот энергичный драматический театр, который классические русские традиции успешно сочетает с современными веяниями — эстетическими и технологическими. Краевой столице такого театра явно недостаёт. Театры малых городов научились находить и приглашать на постановки интересных режиссёров, тут же вырос и уровень актёрских коллективов. Если раньше «Волшебная кулиса» была бонусом для глубинки — давала маленьким театрам возможность выступить в Перми, то теперь главный бонус — для пермского зрителя: он получает возможность увидеть по-настоящему интересные спектакли, не выезжая за пределы города.

Лучшими спектаклями «Волшебной кулисы» 2025 стали «ва-ва» (16 +) Березниковского драматического театра, режиссёр Пётр Незлученко и «Шнитке: Метаморфозы/Тысячелетие пути» (16 +) театра «Балет Евгения Панфилова», хореограф Виктория Арчая.

Лучшими актёрами стали Михаил Тихомиров за исполнение роли Иудушки в спектакле «Господа Головлёвы» (16 +) Лысьвенского театра драмы им. А. А. Савина и Елена Шарантай за исполнение ролей Ольги Лепешинской в спектакле «Живое вещество академика Лепешинской» (12 +) и Матери в спектакле «Родительский день» (18 +) Губахинского камерного драматического театра «Доминанта».

Лучшими молодыми актёрами признаны Антон Нистратов за исполнение роли Петра в спектакле «Господа Головлёвы» Лысьвенского театра драмы им. А. А. Савина и Дарья Яловега за исполнение роли Наташи Ростовой в спектакле «Война и мир. Первый бал Наташи Ростовой» (16 +) Пермского театра юного зрителя.

За лучшие роли второго плана жюри наградило Дмитрия Гордеева за роль Пьера Безухова в спектакле «Война и мир. Первый бал Наташи Ростовой» и Наталью Миронову за роль Маменьки в «Господах Головлёвых».

Актрисы Березниковского драматического театра Анастасия Козьменко и Мария Сидорова за работу в спектакле «ва-ва» были признаны лучшим драматическим дуэтом.

За этот же спектакль его постановщик Пётр Незлученко был признан лучшим режиссёром фестиваля.

Остальные награды:

Лучшая работа художника по свету — Татьяна Мишина «Шнитке: Метаморфозы/Тысячелетие пути»;

Лучшая работа художника-сценографа в театре драмы — Любовь Мелехина за спектакль «Сны Адриана» (12 +) Чайковского театра драмы и комедии;

Лучшая работа художника-сценографа в театре кукол — Виктория Ельцова за спектакль Пермского театра кукол «Илиада» v. 2. 0» (16 +);

Лучший актёрский ансамбль фестиваля — «Женитьба» (16 +) Пермского Театра-Театра;

Лучшая работа хореографа — Виктория Арчая за спектакль «Шнитке: Метаморфозы/Тысячелетие пути».

Приз «Надежда» имени народного артиста СССР Ивана Бобылёва получила Людмила Прохоренко, актриса Пермского академического Театра-Театра; драматург и режиссёр, автор и постановщик внеконкурсного спектакля «О чём молчит бар» (18 +).

Жюри вручило также два специальных приза спектаклям Театра-Театра: «Алиса в стране чудес» (6 +) режиссёра Антона Калипанова и «Коридор» (16 +) Дмитрия Волкострелова.

Награда «За честь и достоинство в профессии» Пермского отделения СТД РФ была вручена доктору культурологии, профессору кафедры режиссуры и мастерства актёра Пермского государственного института искусства Галине Ивинских и заслуженному артисту РФ, актёру Чайковского театра драмы и комедии Василию Костоусову.

В программе нынешней «Волшебной кулисы», 18-й по счёту, были новшества: кроме конкурса, в который вошло девять спектаклей, была ещё и внеконкурсная программа «Открытая сцена», лучшие спектакли в которой определял экспертный совет, состоящий из представителей театральной общественности Перми. Лучшими у этой программе были признаны спектакли «Маленькие трагедии» (16 +) Пермского театра кукол, режиссёр Александр Янушкевич и «Родительский день» Губахинского камерного драматического театра «Доминанта», режиссер Дмитрий Огородников.

Подробный репортаж о фестивале читайте в выпуске «Нового компаньона» 25 ноября.

