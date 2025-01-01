Алёна Бронникова Гостиницу в стиле 19 века в Пермском крае продают за 30 млн рублей «Пожва» начала работать только в этом году Поделиться Твитнуть

В Пермском крае выставлена на продажу гостиница «Пожва» (ул. Советская, 16) в стиле 19 века, которая открылась в этом году в п. Пожва. По информации, указанной в объявлении на «Авито», объект предлагают приобрести за 30 млн руб.

«Гocтиницa «Пожва» раcположена в cамoм сеpдце стаpиннoго пocёлкa Пoжвa, на бepегу peки Камы. Здание гостиницы пoлнocтью реконструиpoвaно пoд cовpeмeнный фoрмат oтдыхa c cоxpанeниeм истоpичeскoгo обликa. Прoeкт дейcтвуeт c июля 2025 годa и стабильно принимает гостей — туристов, рыбаков, охотников, командировочных и семейные пары, приезжающие на отдых и экскурсии», — отмечается в объявлении.

Площадь двухэтажного здания, построенного в 2014 году, составляет 635,4 кв. м. И здание, и земля находятся в собственности. В гостинице обустроено 11 гостевых номеров разных категорий, холл, зона ресепшн, общие душевые и санузлы, кухня, обеденный зал для гостей, котельная, прачечная, технические помещения, терраса, зона отдыха и парковка.

Средняя загрузка — 70%, выручка — 224,7 тыс. руб., окупаемость — 36 месяцев. Причина продажи не раскрывается.

О планах строительства гостиницы в Пожве стало известно в ноябре 2024 года. Летом она открыла двери в тестовом режиме, а в сентябре начала работать в полную силу. Владелец заявлял, что намерен создать в Пожве музей под открытым небом, расширить спектр услуг и туристических маршрутов, включив спа-программы и тематические туры, посвящённые истории и культуре Коми-Пермяцкого округа.

