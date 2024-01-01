Александра Пермякова Гостиницу в стиле XIX века построят в Пермском крае Она появится в Пожве Коми-Пермяцкого округа Поделиться Твитнуть

В Пермском крае в посёлке Пожва Юсьвинского округа строят гостиницу в стиле XIX века. Об этом сообщают владельцы отеля.

Пожва — это небольшой посёлок городского типа в Юсьвинском районе, годом основания которого считается 1754 год. Пожва считается родиной российского паровоза. Здесь строились и камские теплоходы.





По словам авторов проекта, строительство отеля — большой шаг к развитию инфраструктуры посёлка и привлечению туристов.





«С огромной радостью и волнением сообщаем вам, что совсем скоро двери нашего нового загородного клуба «Гостиницы и СПА «POZHVA» откроются для первых гостей!» — сообщают владельцы отеля.



Строительство гостиницы планируется завершить к весне 2025 года. Здание будет построено в единой архитектурной стилистике с историческим комплексом Пожвы и со зданием соседней церкви.





Проект включает в себя глэмпинг, который появится к лету.





Туристов будут ждать пляж, пешие и водные экскурсии, зоны для пикника.

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